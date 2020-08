MLS, annunciata una nuova franchigia: dal 2023 entra in scena St. Louis

Una nuova franchigia nella MLS dal 2023: è ufficiale l'approdo nel campionato nordamericano del St. Louis City. Il torneo, che attualmente conta 26 squadre, salirà pertanto in tre anni a 30 con l'ingresso, oltre che di St. Louis, anche di Austin (2021), Charlotte (2022) e Sacramento (2023).

The next chapter in STL soccer history begins now.

We are St. Louis CITY SC. #stlCITYsc #OurCITYOurSpirit pic.twitter.com/fv442uxJtT

— St. Louis CITY SC (@MLS4theLou) August 13, 2020