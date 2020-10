MLS, non c'è tempo per recuperare tutte le partite. La classifica sarà stilata con la media punti

Al fine di non penalizzare le squadre le cui partite sono state annullate a causa della diffusione del Covid-19, la MLS ha deciso che la classifica verrà stabilita dalla media dei punti a partita. Questo per permettere la disputa dei playoff regolarmente entro l'8 novembre. Molti i club colpiti dalla pandemia, su tutti i Colorad Rapids che non hanno potuto disputare ben 5 incontri. Con la classifica aggiornata, proprio i Rapids beneficeranno del nuovo criterio dato che in questo momento occuperebbero l'8° posto in classifica, l'ultimo disponibile per accedere ai playoff. Con buona pace di altre squadre che invece rimarrebbero fuori: in questo momento l'Inter Miami di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi scenderebbe all'11° posto, lasciando l'ultimo slot per i playoff ai Chicago Fire.