Monaco, Bakayoko non verrà riscattato. Monchi ci pensa per rinforzare il Siviglia

Il Siviglia alla carica per Tiemoué Bakayoko, è l'apertura odierna di Estadio Deportivo. Il centrocampista francese in questa stagione ha giocato in prestito al Monaco, squadra nel quale fu protagonista della storica vittoria in Ligue 1 ne 2016-17, prima di passare al Chelsea dove però non è riuscito a ripetere l'exploit. La crisi economica a seguito della pandemia da coronavirus porterà i monegaschi, con molta probabilità, a rinunciare a riscattare il giocatore mentre il Chelsea non conta su di lui. Accostato anche al Milan, altro club dove il centrocampista ha giocato in prestito, Monchi è pronto a bruciare la concorrenza.