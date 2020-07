Monaco, Fabregas può già salutare. Sull'ex Chelsea c'è l'Al-Gharafa

Ad un anno e mezzo dal suo arrivo al Monaco potrebbe già essere arrivato il momento per Cesc Fabregas di salutare. Stando a quanto riportato da France Football l'ex Chelsea e Barcellona avrebbe ricevuto una richiesta dall'Al-Gharafa, formazione del Qatar. Da parte del club del Principato, al momento, non esiste una presa di posizione ufficiale in merito al futuro del centrocampista ma una sua eventuale cessione libererebbe la società biancorossa da un ingaggio pesante, soprattutto in relazione alle sue prestazioni in campo.