Mourinho interviene sul caso Dele Alli: "Non è assolutamente vero che ce l'ho con lui"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Newcastle, mister José Mourinho ha parlato anche del caso Dele Alli: "Non voglio che i miei giocatori si lamentino o si sentano frustrati perché io ce l'ho con loro: non è assolutamente così", le sue parole sul centrocampista inglese.

Tra il talento degli Spurs e lo 'Special One' non sembra esserci un grande feeling, tanto che negli ultimi giorni il classe '96 è stato accostato in uscita a diverse squadre tra le quali anche l'Inter.