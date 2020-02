vedi letture

N'Daw: "Ho mentito sull'età. Lo fa il 99% dei calciatori senegalesi"

Dichiarazioni che fanno rumore, quelle di Guirane N'Daw. L'ex calciatore, che in carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Saint-Etienne, Nantes e Birmingham, ha ammesso di aver falsificato la data di nascita: "Come tutti i senegalesi ho abbassato la mia età per poter diventare professionista. In Africa se non abbassi l'età non potrai mai diventare professionista. È una verità, piaccia o meno. Ed è certo che in Senegal lo fa il 99% dei calciatori. Il senegalese in generale è molto piccolo e se va in Europa a 20 anni troverà dei 15enni più forti di lui". N'Daw, ufficialmente 35 anni, ha vestito per 44 volte la maglia della nazionale senegalese e attualmente ha una scuola calcio in patria