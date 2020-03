Nantes, l'ex portiere viola Lafont: "Resto focalizzato sul campionato e mi alleno"

Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina ora al Nantes, ha parlato ai canali ufficiali del club della situazione in Francia: "Me la sto passando bene, qua nella mia casa a Nantes. Mi rendo conto che sia una situazione veramente complicata ma dobbiamo restare in forma e focalizzati su quando torneremo in campo. Restiamo ogni giorno in contatto con lo staff, che controlla se ci alleniamo. Con i compagni discutiamo spesso, soprattutto via whatsapp. Un messaggio? Speriamo che passi tutto bene e in fretta. Seguiamo le regole":