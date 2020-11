Niente Svezia per Lindelof: il difensore dello United bloccato dalle restrizioni anti-Covid

Niente Nazionale per Victor Lindelof. Secondo quanto riporta Goal, il difensore del Manchester United non potrà aggregarsi alla Svezia per l’amichevole in programma contro la Danimarca a causa delle retroazioni anti-Covid in vigore nel Regno Unito.