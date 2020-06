Olanda, la Federcalcio annuncia: "Il 12 settembre parte l'Eredivisie 2020-21"

La Federcalcio olandese ha comunicato in serata che l'Eredivisie 2020-21 partirà il 12 settembre. Annuncio che arriva in seguito all'allenatamento delle misure restrittive nei Paesi Bassi. Il Governo ha annunciato che sarà possibile aprire gli stadi al pubblico, se pur a determinate condizioni di sicurezza, come il mantenimento della distanza sociale di un metro e mezzo e pertanto gli impianti avranno una capacità limitata. Il campionato olandese, ricordiamo, è stato il primo fra gli affiliati alla UEFA dichiarato concluso anzitempo. Non è stato assegnato il titolo e non sono state decretate retrocessioni.