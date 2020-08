Oldham, Paul Scholes condannato a risarcire il club per le dimissioni nel 2019

vedi letture

Paul Scholes dovrà risarcire l'Oldham dopo le dimissioni dal club rassegnate tramite WhatsApp appena 31 giorni dopo la sua nomina. Nel febbraio 2019, l'ex centrocampista del Manchester United fu scelto per allenare la squadra in cui è cresciuto, ma l'esperienza durò poco più di un mese: il presidente, Abdallah Lemsagan, non mantenne la promessa di non interferire con le sue decisioni. A più di un anno di distanza, e dopo una disputa in tribunale, Scholes dovrà pagare un risarcimento a "cinque cifre", come riporta da Sky Sports UK.