Olympique Marsiglia, Villas Boas: "Il sogno diventa realtà, ora andiamo in Champions ogni anno"

vedi letture

L'allenatore dell'Olympique Marsiglia, André Villas Boas, ha presentato così in conferenza stampa la sfida con l'Olympiakos in Champions League: "Il sogno della scorsa stagione diventa finalmente realtà. Dobbiamo continuare a crescere e qualificarci ogni anno in Champions. Non siamo venuti ad Atene in vacanza, entreremo in campo con la maglia dell'OM, tutta la sua storia e la nostra stella d'oro sopra lo stemma", ha suonato la carica il tecnico portoghese.