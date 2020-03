Paderborn, Kilian racconta il Covid-19: "Ho avuto paura. I sintomi sono molto violenti"

vedi letture

Luca Kilian (20) è stato il primo professionista colpito dal Covid-19 in Bundesliga: "E' iniziato tutto il 10 marzo - racconta il giocatore del Paderborn al Westfalen-Blatt - avevo solo un leggero mal di gola, senza tosse. Poi è venuto il mal di testa, ma ho continuato ad allenarmi. Il 12 marzo ho avuto i primi attacchi di calore, e sono andato dal medico che ha ordinato immediatamente un tampone. Il giorno dopo sono arrivati i sintomi più violenti e per la prima volta ho avuto paura. Solo dopo quattro giorni la febbre ha iniziato a scendere e mi sono sentito meglio. Avevo paura perché peggioravo ora dopo ora e solo quando ho sentito che il mio corpo stava reagendo, sono stato meglio. Il mio appello deve raggiungere tutti: prendete sul serio le indicazioni dei medici. Restate a casa per alcune settimane, altrimenti il virus non verrà battuto".