Paris Saint-Germain, Areola sempre più lontano: il Fulham vuole portarlo in Premier League

Alphonse Areola è sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. Il portiere francese - lo scorso anno in prestito al Real Madrid - può lasciare la compagine parigina: le richieste per l'estremo difensore ci sono, ma il tutto dipenderà anche dalla volontà del club. Non dovrebbero esserci particolari ostacoli anche perché la società transalpina vuole sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. Il Fulham sta sondando il terreno, ma al momento la squadra londinese non si è ancora mossa concretamente. A riportarlo è Sky Sports UK.