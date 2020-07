Paris Saint-Germain, Kehrer può recuperare: obiettivo esserci contro l'Atalanta

Ancora incerto il recupero di Thilo Kehrer per la gara di Champions League contro l’Atalanta. Il laterale del Paris Saint-Germain sta recuperando dall’infortunio all’anca in Coppa di Francia contro il Saint-Etienne e potrebbe essere a disposizione già per la finale di Coppa di Lega contro il Lione. L’intenzione però di Tuchel, si legge su L’Equipe, sarebbe però quella di risparmiare il giocatore in vista della Final Eiight della coppa dalle grandi orecchie.