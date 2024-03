Ufficiale Plange lascia il Crystal Palace e l'Inghilterra per la Finlandia: va in prestito all'HJK

Nuova avventura lontano dall'Inghilterra per Luke Plange (21 anni), attaccante classe 2002 che fino a gennaio era in prestito al Carlisle, terza divisione inglese, e nel mercato invernale ha fatto invece ritorno al Crystal Palace, che ne detiene la proprietà del cartellino.

Per Plange è arrivato il tempo di rifare le valigie, stavolta si butterà in un'avventura particolare, in Finlandia. Ufficiale il suo trasferimento in prestito all'HJK di Helsinki fino al termine dell'anno solare. Il 31 dicembre 2024 tornerà poi al Palace.