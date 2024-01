Ufficiale Porto, Galeno rinnova il proprio contratto: l'attaccante firma fino al 2028

Prolungamento di contratto per Galeno. L’esterno d’attacco del Porto si è legato ulteriormente con il club biancoblu firmando il rinnovo fino al 2028. Ad annunciarlo è lo stesso club lusitano con il giocatore che è un elemento molto importante per il tecnico Conceicao. Sono 26 le presenze del calciatore in stagione fra campionato, Champions League e coppe nazionali con sei reti e sette assist.