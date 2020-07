Premier, il Chelsea cade col West Ham: 3-2 il risultato finale, terza panchina per Jorginho

La giornata di Premier League si chiude con un successo inaspettato da parte del West Ham, che batte il Chelsea 3-2 nel derby londinese grazie al gol nel finale di Yarmolenko. Inutile la doppietta di Willian, i blues cadono e non scavalcano il Leicester. Terza panchina consecutiva per Jorginho, il centrocampista ex Napoli ancora deve tornare in campo dopo la ripresa del campionato.

Gol e spettacolo - Nel primo tempo i padroni di casa sono più reattivi e riescono a creare diversi problemi al Chelsea. Al 34' Soucek segna, ma il gol viene annullato per una posizione irregolare. Al 42' Willian sblocca il punteggio su calcio di rigore, ma allo scadere Soucek trova ancora la rete, questa volta è tutto regolare.

Gli hammers tornano in campo con la stessa voglia della prima frazione e Antonio trova subito il gol del 2-1. I blues soffrono ma non mollano, al 72' Willian trova un gran gol su calcio di punizione. Al 90' ci pensa però Yarmolenko a chiudere il match finalizzando al meglio l'azione di contropiede di Antonio. Vittoria importante per i padroni di casa che si tolgono momentaneamente dalla zona retrocessione.