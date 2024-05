Ufficiale Will Still non allenerà il Reims nella prossima stagione. Il tecnico: "Mi dimetto oggi"

Will Still non continuerà la sua avventura con lo Stade de Reims. Il club della regione dello Champagne, attualmente 11esimo in classifica Ligue 1, ha annunciato giovedì che il contratto dell'allenatore anglo-belga scadrà alla fine della stagione e che non rinnoverà.

"A seguito dell'incontro svoltosi questa mattina tra il presidente Jean-Pierre Caillot, il direttore generale Mathieu Lacour e l'allenatore Will Still, è stato concordato di comune accordo che le due parti non proseguiranno insieme l'avventura sportiva la prossima stagione", ha comunicato il club in una nota ufficiale.

Alla luce di questa decisione e per consentire allo Stade de Reims di guardare con fiducia al prossimo esercizio finanziario, è stato inoltre deciso che Will Still e il suo vice Nicolas Still lasceranno le rispettive funzioni a partire da oggi.

Queste le parole del tecnico: “Ringrazio lo Stade de Reims, il presidente Caillot e Mathieu Lacour per avermi dato questa opportunità unica e per avermi sostenuto durante il mio viaggio qui. Sarò eternamente grato allo Stade de Reims e a tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente con il club. Vorrei ringraziare in particolare tutti i giocatori con cui ho potuto lavorare, tutto lo staff tecnico, analitico, medico oltre agli steward, ma anche e soprattutto tutti i tifosi di questo meraviglioso club. La nostra serie di 19 partite di imbattibilità della scorsa stagione e le partite in casa rimarranno per me momenti unici. Delaune e lo Champagne avranno sempre un posto speciale nella mia vita e resterò il sostenitore numero uno del Rouge et Blanc".