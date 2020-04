Premier League, col Governo britannico si valuta il ritorno a giugno

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Mirror la Premier League potrebbe trovare un accordo col Governo britannico affinché il campionato possa riprendere, se pur a porte chiuse, a giugno. Questo, ovviamente, prendendo le massime misure di sicurezza e qualora il picco di contagi in Gran Bretagna sia stato già toccato e la curva sia in discesa. Fra le altre misure da prendere quella di garantire il maggior numero di partite per televisione per evitare ai tifosi la tentazione di recarsi allo stadio.