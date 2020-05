Premier League, contatti in allenamento: il via libera dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

Gradualmente si ritornerà alla normalità, anche durante gli allenamenti. La Premier League ha ripreso le attività, ma senza contatti fisici tra i giocatori: il protocollo potrebbe però cambiare già durante la prossima settimana, come riportato dalla BBC. Il Governo ha confermato che ci sarà una discussione in merito e che le linee guida per la fase successiva sono in attesa dell'approvazione. Manca davvero poco, nel frattempo i club continuano a lavorare secondo le indicazioni che arrivano dalle autorità.