Premier League, esordio con vittoria per il Newcastle: battuto per 2-0 il West Ham

vedi letture

Il Newcastle comincia la nuova stagione in Premier League con una vittoria. I Magpies si sono imposti per 2-0 sul West Han grazie alle reti i Wilson e Hendrick, mettendo in cascina i primi tre punti della stagione. In attesa delle gare di domani, la formazione di Steve Bruce aggancia al primo posto Arsenal, Liverpool e Crystal Palace, mentre gli Hammers registrano il primo tonfo interno della stagione.