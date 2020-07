Premier League, L'Equipe in taglio alto: "Giroud e Martial brillano ancora"

vedi letture

L'edizione odierna de L'Equipe apre in prima pagina con la Formula 1, ma in taglio alto c'è spazio anche per il calcio, in particolar modo per la Premier League e i calciatori francesi che in Inghilterra stanno facendo bene. "Giroud e Martial brillano ancora", si legge. Il quotidiano transalpino si sofferma anche sull'amichevole vinta dall'Olympique Lione contro il Nizza: "Buona per il morale".