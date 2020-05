Premier League, The Independent: "In caso di contagio solo il giocatore positivo sarà isolato"

Niente quarantena collettiva, in caso di nuovo contagio di un calciatore dopo la (possibile) ripresa della Premier League. A sostenerlo è The Independent, secondo il quale la squadra del suddetto giocatore non sarebbe isolata insieme al positivo sulla falsariga del modello tedesco. L'amministratore delegato del massimo campionato inglese, Richard Masters, ha spiegato in queste ore che comunque è ancora tutto in fase di studio e che l'obiettivo, ad oggi, è far riprendere il campionato il 12 giugno.