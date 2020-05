Premier League, il 28 maggio può essere la data decisiva per le sorti del campionato

Una nuova data da segnare nel calendario per il futuro della Premier League: il 28 maggio è, secondo quanto riportato dal Sun, il D-Day. Si deciderà definitivamente se e quando ripartirà la Premier League. Intanto, la prossima settimana, sono previsti due meeting via Zoom: si valuterà la "Fase due" degli allenamenti, ossia quelli di gruppo. Argomento che non è stato ancora affrontato, come ha ammesso l'amministratore delegato della Premier League Richard Masters: "Ne parleremo la prossima settimana o fra dieci giorni spiegando come potrebbero funzionare gli allenamenti collettivi". La ripresa del 12 giugno è una data puramente indicativa e, nello scenario attuale, poco probabile: gli allenatori chiedono almeno quattro settimane di preparazione, il che porterebbe a uno slittamento del torneo al 19 se non al 26 giugno.