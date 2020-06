Premier League, il Chelsea vince in rimonta: Aston Villa battuto 2-1 in due minuti

Vittoria in rimonta per il Chelsea che ha battuto 2-1 l'Aston Villa in trasferta. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 43' con la rete di Hause, ma nella ripresa in due minuti la squadra di Lampard, che sulla panchina dei Villans ha ritrovato l'amico ed compagno al Chelsea John Terry, ha trovato due gol con Pulisic e Giroud tra il 60' e il 62' ribaltando completamente la gara. Con questa vittoria il Chelsea sale a 51 punti, a +5 sul Manchester United quinto mentre l'Aston Villa resta a quota 26.