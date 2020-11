Premier League, la classifica aggiornata: Spurs a pari punti col Liverpool, risale lo United

Nonostante il pareggio arrivato in casa del Chelsea, il Tottenham si prende comunque la vetta di Premier League e raggiunge il Liverpool a quota 21 non riuscendo però a staccare la squadra di Klopp. Il Chelsea è terzo a 19 punti ma domani il Leicester ha l'occasione di trovare il primo posto in compagnia di Spurs e Reds se riuscirà a battere il Fulham. Risale in classifica il Manchester United dopo la vittoria in rimonta conquistata in casa del Southampton e con una gara da recuperare è a cinque punti dal primo posto.

PREMIER LEAGUE - TURNO 10

Crystal Palace-Newcastle 0-2

Brighton-Liverpool 1-1

Manchester City-Burnley 5-0

Everton-Leeds 0-1

West Bom-Sheffield United 1-0

Southampton-Man United 2-3

Chelsea-Tottenham 0-0§

20.15 Arsenal-Wolves

Lunedì

18.30 Leicester-Fulham

21.00 West Ham-Aston Villa