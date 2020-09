Premier League, van de Beek non basta allo United: Palace vincente 3-1 a Old Trafford

vedi letture

Inizia con una brutta sconfitta il campionato del Manchester United, battuto 3-1 in casa dal Crystal Palace. All'Old Trafford infatti la squadra di Roy Hodgson è passata in vantaggio con Townsend dopo appena sette minuti dall'inizio della gara e nella ripresa ha raddoppiato con il rigore di Zaha. All'80', dopo qualche minuto dalla sua entrata in campo, Donny van de Beek ha trovato il suo primo gol in Premier League al debutto con i Red Devils ma cinque minuti dopo ancora l'ex Zaha ha chiuso la gara firmando il tris. Poche gioie e tanti dolori per Solskjaer che avrà tanto da lavorare nelle prossime settimane.