Presidente esecutivo Premier League: "Pronti a ripartire a giugno. Saremo flessibili sulle date"

Richard Masters, presidente esecutivo della Premier League, si è soffermato sulla ripartenza del campionato in un'intervista alla BBC: "I membri della lega sono ottimisti circa il ritorno alle competizioni nel prossimo mese di giugno. Gli allenamenti sono il primo passo, abbiamo fatto tutto il possibile per tornare ad allenarci in maniera sicura. Crediamo che ora sia sicuro allenarsi, ma dobbiamo rispettare la scelta di alcuni calciatori che hanno preferito non farlo. Date? Saremo flessibili. Ma purtroppo ancora non possiamo escludere completamente l'opzione di rendere il campionato più corto o interromperlo definitivamente".