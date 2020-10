Processo al Real: Marcelo capro espiatorio. Tutti i ko del Zidane-bis con il brasiliano titolare

È già tempo di processi al Real Madrid, dopo il clamoroso ko casalingo di sabato sera contro il neopromosso Cadice. Sul banco degli imputati, ovviamente, Zinedine Zidane e il suo uso massiccio del turnover. Accuse quantomeno discutibili, considerato che il tecnico francese da sempre ha applicato gli avvicendamenti, a maggior ragione dinnanzi a un avversario alla portata e con la Champions League alle porte. Tuttavia è stato evidenziato come chi è sceso in campo abbia deluso le aspettative, e non solo contro il Cadice.

ISCO NON INCIDE, JOVIC NON SEGNA MAI Isco è uno dei giocatori di maggior qualità della squadra, eppure nelle ultime due partite da titolare disputate non è riuscito a brillare, costringendo il tecnico al cambio, anche piuttosto presto: al 57' contro il Valladolid, dove è stato utilizzato come trequartista dietro Benzema e Jovic; mentre contro il Cadice ha agito da interno di centrocampo nel 4-3-3 proposto da Zizou: sostituito all'intervallo. Molto male anche Lucas Vazquez, che fin qui ha raccolto 66', di cui i primi 45' contro il Cadice, prima di uscire all'intervallo. Luka Jovic non è mai stato un titolare in questi due anni: è l'ultimo dei colpevoli, probabilmente, nel ko contro il Cadice. Per il serbo solamente gli ultimi 12', dove è stato servito poco e quando è stato servito non ha sfruttato al meglio l'occasione. Poteva andare via in estate, l'alto ingaggio ha spaventato qualsiasi società interessata. Finora per lui due presenze da titolare, più lo scampolo di gara di sabato sera. E zero gol realizzati. L'anno scorso le marcature furono complessivamente due, in 27 partite fra tutte le competizioni. Male. Anzi, malissimo.

IL TRACOLLO DI MARCELO Lasciamo per ultimo Marcelo, che merita un capitolo a parte. È stato un grande terzino sinistro, il migliore del mondo per molti anni. Non lo è più ed è ormai appurato che non sia più un titolare al Real Madrid con il francese Ferland Mendy a passargli davanti. Sulla rete decisiva del Cadice Marcelo non è decisamente esente da colpe ma quel che impressiona, al di là di una condizione non ottimale, è un numero che quasi lo marchia a fuoco: dal ritorno di Zinedine Zidane il Real Madrid ha perso 8 partite in Liga. Tutte col brasiliano titolare. Una coincidenza, fino a un certo punto: sono numerosi i palloni persi dal numero 12 e il trend negli ultimi due anni è aumentato esponenzialmente. A ciò si aggiungono i numerosi infortuni: se ne contano dieci dalla stagione 2018-19. E pensare che il giocatore è stato a lungo nel mirino della Juventus: destinato ad essere il secondo galactico, dopo Cristiano Ronaldo, a vestire la maglia dei bianconeri.