PSG, Al-Khelaifi assolto dalle accuse di corruzione: "Dopo 4 anni di falsità, è una vittoria"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, ha ottenuto l'assoluzione dopo il processo tenutosi il mese scorso davanti al Tribunale penale federale di Bellinzona. La procura svizzera aveva chiesto ventotto mesi di reclusione, con parziale sospensione della pena, nei confronti del numero uno del club parigino per il caso "FIFAgate": Al-Khelaifi era stato condannato per corruzione nell'inchiesta sulla concessione dei diritti televisivi dei Mondiali 2026 e 2030 (per la zona del Medio Oriente e del Nord Africa), in quanto capo di beIN Media Group. "Dopo quattro anni di accuse infondate, accuse fittizie e attacchi costanti alla mia reputazione, il sistema giudiziario mi ha completamente scagionato. Il verdetto di oggi è una vittoria", ha dichiarato molto soddisfatto.