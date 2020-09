PSG decimato dal COVID-19, Tuchel senza portieri: col Lens spazio per Bulka o Innocent

Il Paris Saint-Germain esordirà domani nella Ligue 1 2020/21. La squadra di Thomas Tuchel affronterà il Lens in trasferta con una formazione ampiamente rimaneggiata a causa soprattutto della positività al COVID-19 di tanti elementi della rosa, tra cui Keylor Navas, Neymar e Kylian Mbappé. Tuchel dovrà fare a meno anche di Sergio Rico: il portiere, acquistato lo scorso 5 settembre, non sarà della partita perché non era ancora formalmente tesserato nel giorno in cui avrebbe dovuto disputarsi la sfida valida per il secondo turno del campionato francese (29 agosto, rinviata perché il PSG ha chiuso la stagione 2019/20 appena sei giorni prima). Il suo posto potrebbe essere preso da Marcin Bulka o dal giovane Garissone Innocent.