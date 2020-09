PSG, Florenzi dopo l'esordio: "Grazie Parigi per l'accoglienza calorosa. Un onore essere qui"

Alessandro Florenzi ha commentato attraverso un post su Twitter le sue sensazioni dopo l'esordio con la maglia del Paris Saint-Germain: "Grazie Parigi per la tua accoglienza e il tuo calore. Essere qui è un grande onore! Deluso dal risultato ma bisogna alzarsi velocemente e pensare già alla prossima battaglia!". Apprezzabile la scelta di voler comunicare da subito in francese. Florenzi, titolare subito contro il Marsiglia, è risultato il migliore in campo per i suoi.