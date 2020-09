PSG, Gueye ufficialmente in uscita. Il mediano non si è mai integrato nello spogliatoio

Tra le delusioni dell'ultimo mercato del PSG c'è sicuramente Idrissa Gueye, centrocampista senegalese che i parigini hanno pagato oltre 30 milioni di euro la scorsa estate dall'Everton, e che non è mai riuscito ad integrarsi nel progetto tecnico di Tuchel, oltre che nello spogliatoio, visto che L'Equipe ne scrive come un oggetto avulso da gran parte del resto della rosa. Con la necessità della società di Parigi di far cassa, è uno di quei calciatori - al pari per esempio di Areola e Draxler, da considerare ufficialmente in uscita.