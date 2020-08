PSG, Herrera: "L'Atalanta è una squadra forte, ma abbiamo creato molte occasioni"

Ander Herrera, centrocampista del PSG, è intervenuto ai microfoni per RMC Sport al termine del match contro l'Atalanta: "Non importa chi gioca, abbiamo vinto quattro titoli, non puoi vincere così tanto se non sei unito. L'Atalanta è un'ottima squadra, abbiamo creato molte occasioni e abbiamo cercato di fare di tutto per vincere".