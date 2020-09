PSG, Leonardo: "Addii Cavani e Thiago Silva per questioni finanziarie e svecchiamento"

vedi letture

Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ai microfoni di Canal + ha parlato degli addii di Cavani e Thiago Silva: "La decisione su di loro non è stata facile. Sono idoli del club. È sempre complicato. Abbiamo preso la decisione a marzo per una questione finanziaria e per un ricambio generazionale. Abbiamo parlato all'ultimo momento con Thiago Silva per cercare di trattenerlo, ma lui ha detto di no".