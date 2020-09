PSG, niente Rose al posto di Bernat: Genoa e Cagliari sognano l'esterno inglese

Il Paris Saint-Germain non prenderà in considerazione Danny Rose per sostituire l'infortunato Bernat. Il club parigino - come riportato dal portale Le10Sport - sta pensando ad altri profili per sostituire l'esterno mancino infortunatosi contro il Metz. Cagliari e Genoa attendono, il sogno Rose continua.