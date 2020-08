PSG, ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì 2 settembre

Dopo la notizia della partenza posticipata del campionato per il PSG in seguito all'impegno in finale di Champions, il club francese ha deciso il raduno e la ripresa degli allenamenti mercoledì 2 settembre in vista del ritorno in campo posticipato a giovedì 10 con la gara contro il Lens. A riportarlo è L'Equipe.