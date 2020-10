PSG, Tuchel: "Non mi sento in discussione. Marquinhos? Domani gioca a centrocampo"

vedi letture

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha parlato alla vigilia della sfida con il Basaksehir, seconda giornata del gruppo H di Champions League. "Vogliamo ripartire da questa gara come se fosse l'inizio della nostra stagione in Champions (alla prima giornata è arrivato il ko con il Manchester United, ndr). Siamo alla seconda partita, abbiamo 0 punti, spero che il ko con i Red Devils sia stato utile per ricordare a tutti che devono sempre dare il massimo. Siamo qui per dimostrare che possiamo giocare molto meglio".

Il futuro?

"Non mi sento a rischio. Un allenatore non deve aver paura del risultato. Sono concentrato sulla partita, le altre cose non mi interessano".

Il caso Marquinhos?

"È una decisione presa per la squadra. Mi è piaciuto molto quello che ha fatto in mezzo al campo, sento che è più importante per noi in quel ruolo. Domani giocherà a centrocampo per aiutarci a vincere".