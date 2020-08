PSG, un positivo al coronavirus nella formazione Under-19: amichevole col Versailles annullata

Mentre il PSG si prepara per le Final Eight della Champions League in Portogallo, il centro di allenamento deve affrontare un caso di Covid-19. Un giocatore dell'Under-19, infatti, è risultato positivo e la sua identità non è stata rivelata; il ragazzo è stato posto in isolamento e nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori test. Il club ha informato che l'incontro amichevole che avrebbe dovuto opporre l'Under-19 al Versailles (National 3) mercoledì è stato annullato.