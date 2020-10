Quale futuro per Guardiola? Contratto in scadenza, il City studia due profili per la sostituzione

In casa Manchester City c'è grande nervosismo e il motivo non è la partenza non proprio "a razzo" dei ragazzi di Pep Guardiola in campionato. Il club inglese, infatti, si ritrova ad affrontare una vera e propria incognita: il futuro del manager catalano, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

È scontato che alla fine sarà lo stesso tecnico a decidere: se vorrà continuare, il Cty sarà felice di averlo ancora in panchina; qualora però si opti per la separazione, è necessario non farsi cogliere impreparati e pensare a un Piano B. Secondo il Daily Mail, questo "piano" ha due nomi: Mauricio Pochettino e Julian Nagelsmann. Sono loro i favoriti per raccogliere la difficile eredità che Guardiola potrebbe lasciare. Resta solo da capire quando.