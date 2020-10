R. Carlos via dall'Inter a causa di Hodgson? Il tecnico: "Falso, non era fuori posizione"

Roberto Carlos lasciò l'Inter a causa di alcune incomprensioni con Roy Hodgson sulla sua posizione in campo . Il tecnico inglese ha voluto dire la sua, rispondendo alle affermazioni del brasiliano: "La convinzione che Roberto Carlos abbia giocato fuori posizione è stupida. Chi ha visto l'Inter in quel periodo sa bene che giocava come esterno. Se non ricordo male, ha segnato quattro gol nelle prime sei o sette partite con calci piazzati. Tuttavia, nel resto della stagione , ha effettuato circa 28 tiri su punizione e non ne ha mai segnato uno. Quindi non so se sia stata colpa mia. Non abbiamo avuto un brutto rapporto; ovviamente, quando se ne andò, si scatenò l'inferno", ha detto a The Italian Football Podcast.

Poi una battuta anche su Javier Zanetti: "Non era una star quando è arrivato ma era ovvio fin dall'inizio che aveva abilità incredibili, soprattutto in termini di capacità fisiche. L'unica altra persona con cui ho lavorato che ha tali capacità fisiche è James Milner. Aveva un'incredibile capacità di correre, di non mollare mai. L'altra grande capacità che aveva era quella di uscire dalle situazioni difficili, riusciva sempre a liberarsi. Passione e saggezza, così è diventato grande".