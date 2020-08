Real Madrid, As intervista Eder Militao: "Non c'è Ramos, ma qui ci sono io"

vedi letture

Contro il Manchester City, in Champions League, il Real Madrid non avrà a disposizione il capitano Sergio Ramos a causa della squalifica. "Non c'è Ramos, ma qui ci sono io", dichiara Eder Militao, chiamato a sostituire l'ex Siviglia, in un'intervista ad As che il quotidiano spagnolo lancia anche in prima pagina.