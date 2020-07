Real Madrid, infortunio all'adduttore sinistro per Marcelo. Dovrebbe rientrare in Champions

Come si apprende da un comunicato ufficiale diramato dal Real Madrid, il terzino brasiliano Marcelo dovrà rimanere per un po' fermo ai box a causa di un infortunio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno infatti evidenziato un problema muscolare all'adduttore sinistro. In attesa di ulteriori comunicazioni, stando a quanto riferisce AS.com il periodo della sua convalescenza dovrebbe essere almeno di tre settimane, con la speranza di Zidane che è quella di averlo a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City del 7 agosto.