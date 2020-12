Real Madrid, Pochettino il preferito per l'eventuale dopo Zidane. Anche sui social

Nonostante il tecnico Zinedine Zidane abbia detto di non volersi dimettere dopo la pesante sconfitta del suo Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk che mette a rischio il passaggio del turno in Spagna non si placano le voci di un divorzio fra il francese e il club della capitale. Con Maurico Pochettino che sarebbe il sostituto preferito almeno stando ai social. Il nome del tecnico argentino, come riporta As, è infatti diventato trend topic in Spagna dopo il fischio finale della sfida contro gli ucraini. Pochettino ha inoltre il gradimento di Florentino Perez che già in passato ha cercato di portarlo a Madrid.