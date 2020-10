Real Madrid, riecco Hazard: il belga tra i convocati per la sfida contro il M'Gladbach

Buone notizie per Zinedine Zidane che per la sfida di Champions League di martedì potrà contare anche su Eden Hazard. Il giocatore belga infatti si è allenato on il gruppo dopo 25 giorni di assenza per un infortunio alla gamba destra ed è rientrato tra i convocati per la gara contro il Borussia M'Gladbach. Un recupero importante per i blancos che dopo la sconfitta contro lo Shakhtar devono trovare i tre punti per sperare nella qualificazione agli ottavi.