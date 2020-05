Real Sociedad, Remiro: "Mi sento un privilegiato a giocare qui. Vogliamo la Copa del Rey"

vedi letture

Intervistato dal Mundo Deportivo, Alex Remiro ha parlato del ritorno in campo della Liga previsto tra circa 10 giorni: "Quando torneremo a vedere il nostro calcio e quello degli altri, ci accorgeremo se sono state abbastanza due settimane di preparazione o no. Ci stiamo allenando molto bene, preparandoci a dare il massimo a livello fisico e di qualità nel nostro calcio. Real Sociedad? La mia più grande gioia è essere venuto qui, mi sento privilegiato per quello che sto vivendo. La finale di coppa? Voglio vincere perché è la Coppa ed è con il Real, non perché è contro l'Athletic".