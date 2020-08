Rennes, il pres. Holveck è ambizioso: "Siamo in Champions, ci rinforzeremo"

Il presidente del Rennes Nicolas Holveck ha fatto il punto di mercato sulla sua squadra: "Per il momento non abbiamo ceduto nessuno dei giocatori che volevamo trattenere. Ci sono tuttì. C'è anche Steven Nzonzi, il cui prestito è stato prolungato automaticamente. C'è anche il ritorno degli infortunati come Jonas Martin o Flavien Tait. Non siamo in ritardo con i nostri piani. Abbiamo ancora due obiettivi prioritari in avanti e in difesa. Essere in Champions significa che non esiteremo a rafforzarci".