Rijeka, Rozman: "Per la prima volta non avremo giocatori fuori per Covid: siamo felici"

vedi letture

Simon Rozman, allenatore del Rijeka che domani affronterà l'AZ nel girone del Napoli in una gara che vale molto per la potenziale qualificazione degli olandesi, ha parlato in conferenza stampa: "Sono contento che finalmente tutti i calcatori, per la prima volta in stagione in Europa, siano negativi ai tamponi e che così potremo utilizzare più opzioni in campo. Manca solo l'infortunato Cerin. In Olanda siamo finiti subito sotto e domani vogliamo dimostrare che quel risultato è stato casuale".