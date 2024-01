Ufficiale Riou lascia il Lione e scende di categoria. Il portiere passa al Paris FC, è ufficiale

Rémy Riou ha giocato i suoi ultimi minuti con la maglia del Lione nel corso della partita di Coppa di Francia contro il Pontarlier. L'esperto portiere francese lascia il Lione, club nel quale è cresciuto e in cui è tornato nel 2022 e scende di categoria: il portiere passa al Paris FC, squadra che milita in Ligue 2. Questo il comunicato del Lione: "L'Olympique Lione informa di aver accettato di liberare Rémy Riou dai suoi ultimi 6 mesi di contratto consentendogli, a 36 anni, di unirsi al Paris FC. L'Olympique Lione desidera ringraziare calorosamente Rémy per i suoi 18 mesi trascorsi al club, contrassegnati dalla sua professionalità, dalla sua leadership e dal suo coinvolgimento permanente nel gruppo professionistico", spiega l'OL nel suo comunicato stampa.