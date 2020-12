Sfuma il sogno del Racing Murcia. Lescott non ci sarà col Levante: ha saltato i test COVID

Domani il Racing Murcia affronterà il Levante nella Copa del Rey ma lo farà senza la stella ingaggiata appositamente per questa parti. Il club, infatti, ha annunciato di aver completato tutte le procedure per il suo trasferimento, ma Joleon Lescott non è stato in grado di recarsi in Spagna per sottoporsi al test per il COVID-19 nei tempi stabiliti dalla Federcalcio spagnola, rendendo così impossibile al giocatore la partecipazione all'attesa sfida.